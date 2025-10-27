8 работ объединила фотовыставка Почетного гражданина Самары Николая Фоменко «С одного ракурса»

113

В Самарском Доме журналиста состоялось торжественное открытие фотовыставки «С одного ракурса». Она объединила 38 работ Николая Фоменко – члена Союза журналистов России, организатора телевизионного вещания в Куйбышевской области, создателя и почетного президента ТРК «СКАТ», ветерана Великой Отечественной войны и почетного гражданина города Самара.

Отметим, что выставка будет работать до 18 ноября. Посетить ее можно свободно с 10:00 до 17:30 в любой день недели, кроме субботы и воскресенья, по адресу: ул. Самарская, 179, Дом журналиста. Телефоны для справок 8(846) 332-02-72, 332-68-39.