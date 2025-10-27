Я нашел ошибку
Главные новости:
Руководство Сызранского ЛО МВД России на транспорте приняло участие в церемонии.
В Сызрани состоялась торжественная церемония принятия присяги курсантами военно-патриотического отдела «Щит»
Избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений.
28 октября местами в губернии ночью и утром ожидается туман и усиление ветра
С апреля по октябрь разыгрывался Кубок России по альпинизму в классе «скальный».
Впервые: самарские альпинисты - призеры общего зачета Кубка России
В Нижнем Новгороде состоялись всероссике соревнования по смешанным боевым единоборствам (ММА).
Сборная Самарской области - первая на "Кубке Минина"
Сын гражданки выразил слова признательности инспекторам дорожно-патрульной службы полиции.
В Самарском области  полицейские помогли доставить в больницу женщину, которой требовалась срочная медпомощь
В Самаре метро вошло в число приоритетных проектов
В Самаре метро вошло в число приоритетных проектов
В областном центре появится новый выставочный комплекс "Самара"
В областном центре появится новый выставочный комплекс "Самара"
В России предложили ввести досрочную пенсию для многодетных отцов
В России предложили ввести досрочную пенсию для многодетных отцов
8 работ объединила фотовыставка Почетного гражданина Самары Николая Фоменко «С одного ракурса»

27 октября 2025 13:34
113
8 работ объединила фотовыставка Почетного гражданина Самары Николая Фоменко «С одного ракурса»

В Самарском Доме журналиста состоялось торжественное открытие фотовыставки «С одного ракурса». Она объединила 38 работ Николая Фоменко – члена Союза журналистов России, организатора телевизионного вещания в Куйбышевской области, создателя и почетного президента ТРК «СКАТ», ветерана Великой Отечественной войны и почетного гражданина города Самара. 

Отметим, что выставка будет работать до 18 ноября. Посетить ее можно свободно с 10:00 до 17:30 в любой день недели, кроме субботы и воскресенья, по адресу: ул. Самарская, 179, Дом журналиста. Телефоны для справок 8(846) 332-02-72, 332-68-39.

