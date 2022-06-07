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8 июня 2022 года исполняется 350 лет со дня рождения Петра I (1672–1725), русского царя и первого российского императора, полководца и дипломата, вся деятельность которого связана с радикальными преобразованиями и реформами, направленными на устранение отставания России от европейских стран.

Делом всей его жизни было усиление военной мощи России и повышение её роли на международной арене. Петр I являлся создателем регулярной русской армии и военно-морского флота, развивал промышленность, образование, провел реформы государственного управления. В результате деятельности Петра Россия стала империей и заняла место среди ведущих европейских держав.



Культурные учреждения региона подготовили выставки, мастер-классы и другие мероприятия, посвященные 350-летию Петра I.



Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а) приглашает на две выставки, посвященные 350-летию со дня рождения Петра I — историко-книжную выставку «Петр I. Правитель. Просветитель», открытую в отделе редких книг и экспозицию «Петр I и Самарский край» в краеведческом отделе библиотеки.



В отделе редких книг вы сможет посмотреть книги петровской эпохи, увидевшие свет при жизни правителя-реформатора. Это работа Дмитрия Кантемира «Книга систима или Состояние мухаммеданския религии» (1722), «Феатрон или Позор исторический» Вильгельма Стратемана (1724), «Введение, в гисторию европеискую» Самуэля Пуфендорфа (1718). С книгой была связана очень красноречивая история. Переводом занимался епископ Гавриил Бужинский, он решил опустить абзац, в котором в не лучшем свете представлен русский народ. Петр I знал несколько языков и понял, что текст неполный, он повелел напечатать все в соответствии с оригиналом.



Значимой частью экспозиции являются издания Петровской эпохи: «Арифметика» Магницкого» (1703), «Геометрия практика» (1714). Интересно, что первый русский император еще и сам принимал участие в редактировании издаваемой литературы.

Выставка «Петр I и Самарский край» в краеведческом отделе рассказывает о связях нашего региона с именем первого русского императора.

Вход на обе выставки свободный.



В Историческом парке «Россия – моя история» 9 июня в 12:00 пройдет мастер-класс «Держись крепче» (6+), участники которого узнают о том, как развивался российский флот, какие основные узлы используют моряки, где еще пригодятся навыки вязания узлов и свяжут себе на память сувенир с морским узлом. В дальнейшем участникам предлагается приобщиться к одной из самых известных флотских забав — поучаствовать в перетягивании каната.



В 13:00 стартует экскурсия «Полный вперед» (6+), в ходе которой участники узнают, как во времена Петра Великого изменился русский флот, какие новые корабли появились и как Россия стала великой морской державой, которая могла на равных соперничать с Англией и Францией за морское владычество. В рамках экскурсии ответят на вопросы: какие корабли были у древних славян; чем отличается драккар от ладьи; когда был построен первый парусный корабль на Руси; когда Век паруса сменился Веком паровых машин.



В Самарской областной библиотеке для молодёжи 9 июня в 13:00 пройдёт открытие художественной выставки и лекторий «Пётр и его творения», лектор — художник Татьяна Хамина. Экспозицию составят работы участников художественного марафона «Истинно великий человек», который проходит в библиотеке с февраля.



15 июня в 11:00 в музее им П.В. Алабина пройдет праздничное интерактивное мероприятие для школьников «Великий государь великого государства», во время которого они узнают о вкладе Петра I в развитие Самарского края, о его визитах, основанных им заводах и другой деятельности, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО