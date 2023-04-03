8 апреля отмечается День российской анимации

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8 апреля отмечается добрый и веселый праздник – День российской анимации!



Именно 8 апреля 1912 года состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма – «Прекрасная Люканида». Широкая публика впервые в истории увидела анимационную картину. Это была работа биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых, сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.



Исторический парк «Россия - Моя история» приглашает вас провести этот день вместе! Гостям будет представлена история возникновения главных шедевров отечественной анимации и интересные факты о создании известных персонажей. А самые активные участники смогут получить призы от Исторического парка «Россия - Моя история»!



В программе:



- марафон любимых мультфильмов: от первых шагов в анимации до современных мультипликаций;

- активные игры для детей;

- визуальный рассказ об истории развития отечественной анимации.





Стоимость: 150 рублей.

Запись по телефону: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52