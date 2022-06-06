7 июня Самарский театр кукол приглашает на спектакль «Волшебное кольцо»

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7 июня в 19:00 в Самарском театре кукол (ул. Самарская, 95) состоится показ спектакля «Волшебное кольцо» (6+). Это один из самых любимых спектаклей юных зрителей.

В основе постановки «Волшебное кольцо» лежит одноименная известная сказка советского писателя и фольклориста Бориса Шергина о том, что доброта всегда возвращается к тому, кто ее не пожалел для других.

«Сказки Бориса Шергина знакомы каждому из нас с детства по добрым и смешным мультфильмам, озвученным замечательным актером Евгением Леоновым. В Самарском театре кукол своя версия знаменитой истории о волшебном кольце, которое приносит своему владельцу невероятные приключения и испытания. А чтобы узнать, окажутся ли доброе сердце и верные друзья для нашего главного героя важнее хрустального моста и царского дворца – советуем посмотреть наш спектакль» — рассказал режиссер спектакля Иван Мокроусов, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО