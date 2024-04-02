4 апреля в Самаре Международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом» представляет оперу «Князь Игорь»

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4 апреля в 18.30 Международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом» представляет оперу «Князь Игорь» А.Бородина.

Фестиваль проводится при поддержке Правительства региона и призван объединить на самарской земле лучшие творческие силы оперных и музыкальных театров славянских народов. Программа Фестиваля, который проводится впервые на самарской земле, состоит из шедевров русской оперы.

В дни фестиваля на самарских подмостках будут представлены Большой театр Республики Беларусь, Сербский национальный театр в Нови-Саде, Национальный театр Белграда, Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко, а также Луганская академическая филармония. В дальнейшем планируется расширение географии участников Фестиваля.

Автор идеи и программы Фестиваля – Светлана Хумарьян, заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области. Художественный руководитель Фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.

За дирижерский пульт в этот вечер встанет главный дирижер Большого театра Беларуси Артём Макаров.

Главные партии исполнят: Князь Игорь – Владислав Сулимский (Мариинский театр), Князь Галицкий – Станислав Трифонов (Большой театр Беларуси), Хан Кончак – Мирослав Молчанов (Луганск, Мариинский театр).

В спектакле примут участие ведущие солисты Шостакович Опера Балет: Ярославна – Заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина, Владимир Игоревич – Иван Волков (первое исполнение), Кончаковна – Светлана Каширина (первое исполнение), Овлур – Давид Погосян, Ерошка – Ярослав Кожевников, Скула – Владимир Медведев, Половецкая девушка – Заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева, Няня Ярославны – Марина Зубчанинова.

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