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27 августа с 16.30 в Центре российской кинематографии «Художественный» развернётся программа Всероссийской акции «Ночь кино», приуроченная ко Дню Российского кино, ежегодно отмечаемой 27 августа.

Цель «Ночи кино» - популяризация лучших фильмов отечественного кино, воспитание эстетических чувств подрастающего поколения, дальнейшее развитие российского кинематографа.

Расписание

17.00 – «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (Россия, 2021, приключения, комедия, фэнтези, 108 мин., 6+).

Иван обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, и теперь все Белогорье готовится к пиру на весь мир: Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу. В самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Но, как выясняется, и в этом мире, бок о бок с обычными людьми, неплохо устроились герои старых сказок, и с их помощью у Ивана есть шанс окончательно победить древнюю Тьму.

В главных ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Валюшкина, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Тимофей Трибунцев, Екатерина Вилкова, Евгений Дятлов

19:00 – «Чемпион мира» (Россия, 2021, драма, история, спорт, 145 мин., 6+).

История матча за звание чемпиона мира, который прошел на Филиппинах в 1978 году, между действующим чемпионом Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, несколько лет назад эмигрировавшим из СССР.

В главных ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Фёдор Добронравов, Анатолий Кот, Михаил Тройник, Александр Филиппенко

21:30 «Пара из будущего» (Россия, 2021, комедия, фантастика, мелодрама, 104 мин., 12+)

2040 год. Евгений и Александра уже 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку расторжение брака — очень дорогая процедура. Но судьба дает им шанс: Евгений и Александра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего решает разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто, так как молодые отстаивают свою любовь.

В главных ролях: Сергей Бурунов, Мария Аронова, Денис Парамонов, Дарья Коныжева, Сергей Степин

С 16.30 до 17:00 и с 18:30 до 19:00 на площадке перед входом ЦРК «Художественный» пройдут интерактивные развлекательные программы, с розыгрышем «Карты друга» кинотеатра.

ВХОД СВОБОДНЫЙ