26 ноября 2023 года состоится XVII Самарский инклюзивный «Бал в Заколдованном замке».

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Вслед за Самарой с конца ноября по середину декабря подобные балы проведут ещё одиннадцать регионов России, а их участниками станут в общей сложности более тысячи человек. Эти танцевальные праздники станут частью межрегиональной акции «Инклюзивные балы России», которая проходит второй год подряд. На всех балах будут исполняться танцевальные композиции конца XIX – начала XX века, специально адаптированные так, чтобы в них могли вместе участвовать люди с различными формами инвалидности и без.

Несмотря на то, что все балы проходят под общей франшизой, у каждого города будет своя тематика и свой визуальный стиль. Организаторы самарского танцевального праздника решили продолжить сказочную тематику, так полюбившуюся участникам в прошлые годы. «Бал в Заколдованном замке» позволит танцорам и зрителям погрузиться в волшебную атмосферу, вдохновлённую известнейшими сказками русских и зарубежных писателей: «Аленький цветочек» и «Красавица и чудовище». Соответственно, гостей бала ждут не просто отдельные танцы и творческие номера, а целое театрализованное представление в красивейших декорациях, и каждый из гостей вечера будет полноправным участником этой волшебной сказки!

Дата и время проведения мероприятия: 26 ноября 2023 года с 16:00 до 20:00.

Место проведения: гостиница «Green Line Hotel Samara», зал «Оранжерея».

Адрес: ул. Советской Армии, 251, к3.

Фото Натальи Лопаткиной