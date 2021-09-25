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25 сентября исполняется 115 лет со Дня рождения великого композитора - Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

25 сентября 2021 14:31
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Сегодня в САТОБ  состоится последнее в Самаре мероприятие фестиваля «Шостакович ХХ век» - выступление хора musicAeterna.

Судьба гениального композитора неразрывно связана с нашим краем. Здесь в Куйбышеве-Самаре во время Великой Отечественной войны он был в эвакуации и завершил свою победоносную Седьмую симфонию. Здесь это героическое произведение впервые было исполнено оркестром Большого театра России во главе с Самуилом Самосудом. Здесь, в Куйбышеве, благодаря Дмитрию Шостаковичу появилось Отделение Союза композиторов, которое в этом году отметило свое 80-летие.

Самара не забывает Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Его имя увековечено в названии улицы. На доме, в котором он жил, установлена мемориальная доска. Памятник Шостаковичу работы Зураба Церетели украшает сквер, через который композитор ходил на репетиции оркестра Большого театра. Становится традицией ежегодное проведение в Самарской области фестиваля искусств имени Дмитрия Шостаковича.

25 сентября в 18.30 в Самарском академическом театре оперы и балета  состоится последнее в Самаре мероприятие фестиваля «Шостакович ХХ век» - выступление хора musicAeterna. Обладатель международной премии Opera Awards как лучший хор мира, под управлением своего главного хормейстера Виталия Полонского исполнит крайне редко звучащие произведения Д. Шостаковича, Ф. Мартена, Г. Петрасси, Д. Лигети. А также в исполнении хора состоится мировая премьера пьесы «1948» лауреата премии «Золотая Маска» композитора Алексея Сюмака.

26 сентября хор musicAeterna выступит в Тольятти.

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