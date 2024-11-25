25 ноября стартует Конкурс юных музыкантов "Щелкунчик"

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В нём принимают участие юные исполнители до 15 лет.

Завтра начнёт работу международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик", который был учрежден телеканалом "Россия – Культура" в двухтысячном году. В нём принимают участие юные исполнители до 15 лет.

Благодаря прямым телевизионным эфирам и онлайн трансляциям всех этапов конкурса, выступления юных дарований могут видеть миллионы зрителей. Талантливые дети со всего мира имеют возможность не только проявить себя как серьезные музыканты, но и познакомиться, обменяться опытом и выступить на одной сцене с музыкантами мирового уровня, потому что финальный тур конкурса проходит в сопровождении лучших российских оркестров, на сцене Концертного зала имени Чайковского, одной из главных концертных площадок Москвы. Конкурсанты "Щелкунчика" поступают потом в ведущие музыкальные учебные заведения, дают концерты в разных городах и странах, участвуют в престижных музыкальных фестивалях. Так что завершение конкурса, церемония закрытия, награды, подарки – это для них только начало, пишет Смотрим.

Фото: pxhere.com