23 ноября 2024 года в Исаклинском районном Доме культуры состоится «Районный фестиваль семейного творчества «Река времён в семье берёт начало».

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Фестиваль организован в рамках проекта, поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.



В этот день пройдет концертная программа, выставка декоративно-прикладного и художественного творчества, в которых семьи покажут свое мастерство в номинациях: вокал, танец, игра на музыкальных инструментах, художественное слово, изготовление поделок из различного материла и художественное творчество.



В фестивале примут участие представители семей любой степени родства и любого возраста, жители или уроженцы Исаклинского района.

В день проведения фестиваля будут работать интерактивные игровые площадки, пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному и художественному творчеству, будет организована благотворительная акция «Поделись добротой», предполагающая сбор детских игрушек, поделок, книг, сувениров для воспитанников реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями поселка Сокский Исаклинского района.



«Благодаря проекту дети по–новому откроют для себя родителей, станут эмоционально к ним ближе, а старшее поколение, работая вместе с детьми, смогут лучше понять проблемы ребенка, его внутренний мир, его восприятие окружающего мира. Ведь в творческой деятельности раскрываются человеческая суть», - рассказали организаторы проекта.

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