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22 ноября состоится открытие выставки «Самарский взгляд – Россия»

21 ноября 2023 12:55
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22 ноября состоится открытие выставки «Самарский взгляд – Россия»

22 ноября в Самаре, в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки, состоится открытие выставки «Самарский взгляд – Россия». На мероприятии будут подведены итоги Всероссийского конкурса фотографии «Самарский взгляд – Россия» и названы имена победителей. (12+)

Конкурс «Самарский взгляд» проводится в 13 раз. В этом году конкурс стал Всероссийским. На «Самарский взгляд – Россия» было прислано более 4500 фотографий из 123 городов РФ от 350 авторов. В финал прошло 179 работ (серий и одиночные фотографии). Из них на выставку отобрано 126 работ (серии, одиночные фото).

На церемонии будут отмечены наградами победители и призеры в номинациях «Герои нашего времени», «События», «Другая реальность», «Повседневная жизнь», «Стрит-фото», «Природа», «Спорт», а также обладатели главных премий: Гран-при «За лучшую пресс-фотографию» и Гран-при «за лучшую художественную фотографию».

Основные цели и задачи конкурса:
• Поддержка творческого самовыражения, развитие творческих навыков и формирование интереса к искусству фотографии России.
• Привлечение внимания общественности к роли фотографии в жизни современного общества с помощью художественных средств.
• Повышение фотографического мастерства, выявление новых имен в искусстве фотографии. Улучшение визуальной культуры и др.
После открытия состоится творческая встреча с почетным членом Союза фотохудожников России Владимиром Вяткиным, председателем жюри конкурса. В рамках встречи будет проведен общий анализ конкурсных работ, отмечены лучшие стороны и типичные ошибки. Владимир Вяткин познакомит гостей выставки со своими новыми проектами.

Организаторы мероприятия: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Фотообъединение Самарского областного отделения СЖР.

Официальная поддержка - министерство культуры Самарской области.
Партнер - Самарская областная универсальная научная библиотека.

Начало мероприятия в 18.00.
Место проведения: г. Самара, проспект Ленина, 14-а, Самарская областная универсальная научная библиотека.

Теги: Мероприятия

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