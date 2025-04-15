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20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
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20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»

15 апреля 2025 10:39
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20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»

20 апреля в 15:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого». Совершить путешествие в удивительный, наполненный завораживающей красотой и энергией мир джаза жители города смогут вместе с группой «ИВ Квинтет».

«ИВ Квинтет» – самарский коллектив, лауреат и призёр ряда международных музыкальных фестивалей. Его участники играют музыку в разных жанрах: рок, поп, блюз, фанк, соул… Однако особую страсть музыканты питают к джазу: в непринуждённой манере, ярко, артистично и искромётно они исполняют композиции различных джазовых стилей – от классики до современности. Руководителем группы является Ирина Варламова – вокалистка, саксофонистка, дирижёр, организатор ежегодного фестиваля «Джазовый голос Самары».

На протяжении предстоящего выступления гости библиотеки получат замечательную возможность услышать знакомые и любимые джазовые мелодии, а также смогут узнать об истории джазовой композиции, особенностях импровизационного исполнительства и о многих других интересных фактах о джазовой музыке.

Музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого» пройдёт в рамках цикла встреч музыкального лектория «Музариум», в котором теперь кроме академического направления будет ещё и джазовое. Анонсы новых событий проекта в СОУНБ можно будет увидеть в сообществе библиотеки «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

20 апреля в 15:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход на мероприятие предусмотрен по пригласительным, забронировать которые можно на сайте СОУНБ либо по телефону: 8-846-335-68-73 до 19 апреля (включительно). Цена – 250 рублей. Возможна оплата онлайн на сайте «Кассир.ру» (с комиссией за пользование сервисом). Приобретение пригласительных за наличный расчёт осуществляется в самой библиотеке в рабочее время (ср–сб: 9:00–19:30; вт и вс: 10:00–17:30).

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Теги: Мероприятия

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