18 января в Самарской филармонии прозвучит концерт «Я принёс вам добрую весть…»

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Музыкальная программа призвана почтить память прекрасного поэта, нашего земляка, чьи стихи, как это и бывает с настоящей поэзией, с каждым годом становятся всё актуальнее. В композицию включены романсы на стихи Бориса Сиротина. Участие в концерте Ансамбля народных инструментов «Волга-фолк Бэнд» под управлением Дмитрия Буцыкова придаёт всему действу особый колорит и глубину. 12+



Программа сопровождается видеорядом.



Борис Сиротин - самарский поэт, в 80-х годах ХХ века получивший всероссийское признание и известность. Он - автор около тридцати сборников стихов. Лауреат литературных премий. Член Союза писателей России. Стихи Бориса Сиротина вошли в «Антологию русского лиризма», которая издана в 2001 году. Лауреат Всероссийской премии им. А. А. Фета (2000). Большие подборки стихов Сиротина публиковали московские журналы «Наш современник», «Москва», «Новый мир» и другие.

В 2024 году Борису Зиновьевичу исполнилось бы 90 лет.



Доступны билеты по Пушкинской карте.

Фото: минкульт СО