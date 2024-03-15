15 марта Самарская областная детская библиотека отмечает день рождения

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15 марта Самарская областная детская библиотека отметит день рождения и пятый день Масленичной недели.



В этом году ей исполняется 87 лет. Библиотека приглашает всех друзей и новых гостей. Как всегда для них приготовлена особенная праздничная программа. В Год семьи в этот день библиотека решила объединить сразу два семейных праздника.



В 12:00 уже на территории возле библиотеки прошел семейный фольклорный праздник «По масленичному велению!» с традиционными народными гуляньями, играми и, конечно же, блинами.



А уже в 16:00 пройдет семейная станционная игра «Всей семьей в библиотеку». Участники совершат путешествие по семи тематическим локациям, посвященным библиотеке и соберут коллекцию стикеров с ежиками – символом библиотеки.



В течение дня все желающие могут познакомиться с книгами о ежах на интерактивной выставке «Жили-были ежики». Для дошкольников и их родителей в 11:00 состоялся мастер-класс «Ежики смеются» по изготовлению ежика – символа библиотеки.



Также можно будет сделать фото на память в праздничной фотозоне, создать арт-объект «Живая стена», где можно поделить мнением о своих любимых книгах, а в финале посоревноваться в музыкально-танцевальном состязании «ДаЕжь» и отведать вкусный «именинный торт»-сюрприз.

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