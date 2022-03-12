Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре пройдут показы спектакля «Князь Владимир».
14 марта в САТОБ состоится премьера спектакля «Князь Владимир» 
С повышением температуры воздуха лед на водоемах становится рыхлым, появляются промоины.
МЧС о ледовой обстановки на реках Самарской области
"С газом сложнее", потому что у Германии нет собственных мощностей для импорта СПГ.
Германия планирует в течение года стать независимой от поставок российского угля и нефти
По словам замглавы МИД РФ, Пекин остается надежным партнером Москвы.
Рябков: Москва удовлетворена развитием диалога с Пекином на нынешнем этапе
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!
Улицы Самары, с которых будут вывозить снег ночью
Для Самарской области участие в данной выставке позволит рассказать нашим партнерам о туристических возможностях губернии, а также о туристическом продукте нашего региона.
12 марта состоялось открытие Международной туристической выставки «ИНТУРМАРКЕТ-2022»
Правительство РФ поддержало законопроект об упрощении условий переезда компаний в российские специальные административные районы в Калининградской области и Приморском крае.
 «Русские оффшоры»  станут доступнее
Прошли соревнования по лыжным гонкам на призы ГАУ СО УСЦ «Чайка».
В выходные на территории УСЦ "Чайка" планируется проведение ряда мероприятий
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 116.75
-3.63
EUR 128.95
-4.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В регионе в предстоящие выходные дни вновь пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
Всероссийская патриотическая акция железнодорожников «Своих не бросаем» прошла в Самаре
На ж/д вокзале  Самары росгвардейцы провели флешмоб, посвященный Международному женскому дню
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

14 марта в САТОБ состоится премьера спектакля «Князь Владимир» 

12 марта 2022 18:55
32
В Самаре пройдут показы спектакля «Князь Владимир».

14 марта в 14.30 состоится премьера спектакля «Князь Владимир» в Самарском академическом театре оперы и балета. Постановка в городе стала возможной благодаря получению Самарской региональной социально-патриотической общественной организацией «Губерния» в 2021 году гранта Президентского фонда культурных инициатив.

Главная идея авторов проекта – продлить «жизнь» спектаклю. В 2018 году на сцене Большого театра Благотворительным фондом Илзе Лиепа проводился показ постановки «Князь Владимир Красно Солнышко». Это потрясающее мультижанровое представление, в котором драма, современная хореография, классическая музыка Рахманинова, Чайковского, Прокофьева, Мусоргского и видеоконтент дополняли друг друга. После этого спектакль показали лишь в четырех городах России. Авторам проекта удалось полностью перевезти спектакль из Москвы для самарских зрителей.

Местных жителей и гостей Самары ждут спектакли 14 марта, 4 и 11 апреля. Участие в них примет Народная артистка России Илзе Лиепа.

В течение 2022 года 12 постановок будут показаны бесплатно для 20 тысяч школьников из Самары и Самарской области в онлайн- и офлайн-форматах, передает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото: минкульт СО

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно переходят на усиленный режим несения службы.
11 марта 2022, 16:59
В регионе в предстоящие выходные дни вновь пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно переходят на усиленный режим несения службы. Общество
499
Акция состоялась в крупнейшем в Поволжье музее железнодорожной техники.
11 марта 2022, 14:58
Всероссийская патриотическая акция железнодорожников «Своих не бросаем» прошла в Самаре
Акция состоялась в крупнейшем в Поволжье музее железнодорожной техники. Общество
1032
Музыкальное сопровождение мероприятия осуществлял военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области под руководством майора Олега Чемоданова.
05 марта 2022, 14:29
На ж/д вокзале  Самары росгвардейцы провели флешмоб, посвященный Международному женскому дню
Музыкальное сопровождение мероприятия осуществлял военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области под руководством майора Олега Чемоданова. Общество
1315
В центре внимания
Еще 1 429 жителей Самарской области заболели коронавирусом
12 марта 2022  13:42
Еще 1 429 жителей Самарской области заболели коронавирусом
255
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
11 марта 2022  12:53
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
484
мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
11 марта 2022  11:52
Мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
447
У героя специальной военной операции по защите мира в ДНР и ЛНР остались мать и младшая сестра. 
10 марта 2022  14:37
В Красноярском районе простились с погибшим при исполнении национального долга бойцом
2023
Представили нового Самарского академического театра драмы
10 марта 2022  13:37
Представили нового Самарского академического театра драмы
637
Весь список