14 марта в САТОБ состоится премьера спектакля «Князь Владимир» 

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14 марта в 14.30 состоится премьера спектакля «Князь Владимир» в Самарском академическом театре оперы и балета. Постановка в городе стала возможной благодаря получению Самарской региональной социально-патриотической общественной организацией «Губерния» в 2021 году гранта Президентского фонда культурных инициатив.

Главная идея авторов проекта – продлить «жизнь» спектаклю. В 2018 году на сцене Большого театра Благотворительным фондом Илзе Лиепа проводился показ постановки «Князь Владимир Красно Солнышко». Это потрясающее мультижанровое представление, в котором драма, современная хореография, классическая музыка Рахманинова, Чайковского, Прокофьева, Мусоргского и видеоконтент дополняли друг друга. После этого спектакль показали лишь в четырех городах России. Авторам проекта удалось полностью перевезти спектакль из Москвы для самарских зрителей.

Местных жителей и гостей Самары ждут спектакли 14 марта, 4 и 11 апреля. Участие в них примет Народная артистка России Илзе Лиепа.

В течение 2022 года 12 постановок будут показаны бесплатно для 20 тысяч школьников из Самары и Самарской области в онлайн- и офлайн-форматах, передает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО