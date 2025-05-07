11 мая состоится юбилейный V молодежный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском»

11 мая 2025 года, в воскресенье, состоится юбилейный V молодежный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском». Мероприятие традиционно проходит на территории восстанавливаемого Покровского Александро-Чагринского женского монастыря (пос. Кировский, Красноармейский р-н).
Организаторы:
Администрация Красноармейского района, Самарское областное отделение Союза журналистов России и др. общественные организации.
Программа фестиваля:
Сбор гостей – с 10.00;
Концерт молодых исполнителей современной и духовной песни – 11.00;
Колокольный звон-концерт;
Работа полевой кухни;
Экскурсия по обители, в которой могут принять участие все желающие.
Также запланированы интересные мастер-классы:
по колокольному звону,
рисованию сирени и пейзажей,
росписи пряников,
изготовлению сувениров, др.
Для молодёжи будет работать фото-зона, где можно будет сделать интересные фотоснимки.
Окончание фестиваля – 16.00.
Добраться до Покровского Александро-Чагринского женского монастыря можно на личном автотранспорте по адресу: Самарская область, Красноармейский район.
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