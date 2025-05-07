11 мая состоится юбилейный V молодежный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском»

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11 мая 2025 года, в воскресенье, состоится юбилейный V молодежный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском». Мероприятие традиционно проходит на территории восстанавливаемого Покровского Александро-Чагринского женского монастыря (пос. Кировский, Красноармейский р-н).

Организаторы:

Администрация Красноармейского района, Самарское областное отделение Союза журналистов России и др. общественные организации.

Программа фестиваля:

Сбор гостей – с 10.00 ;

Концерт молодых исполнителей современной и духовной песни – 11.00 ;

Колокольный звон-концерт;

Работа полевой кухни;

Экскурсия по обители, в которой могут принять участие все желающие.

Также запланированы интересные мастер-классы:

по колокольному звону,

рисованию сирени и пейзажей,

росписи пряников,

изготовлению сувениров, др.

Для молодёжи будет работать фото-зона, где можно будет сделать интересные фотоснимки.

Окончание фестиваля – 16.00.

Добраться до Покровского Александро-Чагринского женского монастыря можно на личном автотранспорте по адресу: Самарская область, Красноармейский район.

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