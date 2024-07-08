11 июля Самарский художественный музей представит выставку живописных пейзажей Евгения Бутенкова

148

Евгений Юрьевич Бутенков родился в г. Сызрани.



​Ведущим жанром в творчестве Бутенкова всегда был пейзаж. В своем лирическом звучании его работы продолжают начатую еще художниками-передвижниками тенденцию к изображению самых простых мотивов родной природы.



​Художник –пейзажист Бутенков не мыслил свою деятельность в отрыве от натуры. Только работа на пленэре и свой взгляд на состояние природы, живое ощущение ее сиюминутного разнообразия, богатство оттенков и нюансов, которое невозможно передать находясь в мастерской.



​Трепет художника перед красотой природы преобразует самый невзрачный мотив в поэзию природы, ему подвластно слышать грустную мелодию осени или мажорное звучание лета. Художник писал не сюжет, а атмосферу природы, поэтому в названиях картин так много лирики - «Апрельский воздух», «Березовый полдень», «Осенняя грусть», «Сиреневые сумерки».

6+