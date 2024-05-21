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Житель Волжского района в соседнем селе украл технику у знакомого

21 мая 2024 11:01
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Житель Волжского района в соседнем селе украл технику у знакомого

В дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району с просьбой о помощи обратился 45-летний житель села Обшаровка, который сообщил о краже имущества из частного дома.

Сотрудники следственно-оперативной группы прибыли по указанному адресу осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшего и провели подворовой обход, установили очевидцев. В ходе осмотра эксперт изъял фото след повреждения решетки оконного проема, а заявитель сообщил, что в течение длительного времени отсутствовал и когда вернулся, обнаружил, что неизвестный злоумышленник проник в его дом и похитил телевизор, прикрепленный к стене с помощью кронштейна, и  приставку к спутниковой антенне. Материальный ущерб сельчанин оценила на сумму более 5 тысяч рублей и предоставил полицейским документы на похищенное имущество.

Полицейские предположили, что к хищению может причастен безработный, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель соседнего района 1992 года рождения, гостивший в селе у приятеля.

Полицейские установили возможные места нахождения несовершеннолетнего, задержали и доставили его в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

В ходе опроса злоумышленник признал вину в совершении противоправного деяния и рассказал полицейским, что знаком с потерпевшим. Заведомо зная о его отсутствии подошел к его жилищу, и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, отжал решетку в оконном проеме, проник внутрь помещения и совершил кражу техники.  Похищенное имущество продал одному из жителей района, а вырученные денежные средства потратил на приобретение алкоголя.

 Санкция инкриминируемой задержанному статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Похищенное имущество изъято у мужчины, купившего его и приобщено к материалам проверки.

 

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