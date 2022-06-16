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Жителя Новокуйбышевска осудили за 13 краж

16 июня 2022 13:16
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Жителя Новокуйбышевска осудили за 13 краж

В законную силу вступил приговор Новокуйбышевского городского суда Самарской области 42-летнему местному жителю, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 и ч. 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

С сентября по ноябрь 2021 года мужчина совершал хищения в различных организациях города: учебных и развлекательных заведениях, медицинских учреждениях, и жилых домах. Злоумышленник придумывал разные легенды, чтобы проникнуть в здания в основном представлялся посетителем. Его добычей были кошельки, сумки, электроинструменты, ноутбуки, телевизор и даже флакон туалетной воды. Похищенное прятал в карманы или сумку, с которой приходил – так был вынесен телевизор из городского банного комплекса диагональю 60 сантиметров. Следствием и судом установлено, что житель Новокуйбышевска совершил 13 эпизодов противоправной деятельности.

Изучив материалы дела, суд признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемых преступлений и приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.

Теги: Кража

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