Жительница Жигулевска перевела мошеннику более полутора миллионов рублей

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В полицию обратилась 60-летняя жительница г. Жигулевска с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что в течение 4 дней ей поступали сообщения в одном из мессенджеров. Неизвестный представился сотрудником правоохранительной организации. Он сообщил, что якобы службой безопасности финансово-кредитной организации зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета пенсионерки.

Злоумышленник также убедил свою жертву в том, что для воспрепятствования мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на «безопасный» счет. Потерпевшая поверила аферисту и перевела на указанный счет более полутора миллионов рублей. После чего неизвестный перестал выходить на связь. Потерпевшая, осознав, что стала жертвой аферистов, сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.