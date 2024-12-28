Жительница Ставропольского района украла ювелирные изделия в доме, куда ее пригласили для уборки

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В дежурную часть О МВД России по Ставропольскому району за помощью обратилась сельская жительница 1987 года рождения, которая сообщила, что из ее частного дома неизвестным похищены ювелирные украшения, что причинило ей ущерб в размере 85 тысяч рублей.

В ходе опроса заявителя сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что украшения финансовый директор одного из обществ с ограниченной ответственностью хранила в шкатулке в спальне. Полицейские провели осмотр дома, установили и опросили возможных очевидцев, проверили места вероятного сбыта похищенного, провели иные оперативные мероприятия.

Изучив полученную информацию, сотрудники уголовного розыска предположили, что к хищению причастна сотрудница клининговой компании, которую на постоянной основе приглашали убирать в доме.

Установив места возможного нахождения 31-летней жительницы Тольятти, оперуполномоченные задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная призналась в совершении противоправного деяния и пояснила полицейским, что при уборке спальни хозяйки дома, увидела приоткрытый комод, где лежала шкатулка с украшениями. Так как у нее имеются кредитные обязательства, решила присвоить часть чужих украшений, которые в дальнейшем продала в комиссионный магазин.

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.158 УК РФ. Расследование продолжается