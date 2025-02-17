Жительница Сергиевского района одолжила 50 тысяч "знакомой"

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В отдел полиции Сергиевского района с заявлением о хищении денег обратилась местная жительница 1963 года рождения.

Женщина рассказала, что в одном из мессенджеров получила сообщение от бывшей коллеги с просьбой одолжить 50 тысяч рублей на дорогостоящее лечение. Ничего не подозревая, она согласилась помочь и перевела денежную сумму на предоставленный ей банковский счет. Вскоре пенсионерка выяснила, что аккаунт знакомой был взломан, а деньги оказались в руках мошенников.

Возбуждено уголовное дело.

Уважаемые жители и гости Самарской области! Не переводите денежные средства на неизвестные счета. Если вам пришло сообщение от вашего знакомого с просьбой занять деньги, с указанием нового номера телефона или карты, перезвоните ему по известному вам номеру. Не спешите расстаться со своими сбережениями!