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Жительница Сергиевского района одолжила 50 тысяч "знакомой"

17 февраля 2025 13:21
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Жительница Сергиевского района одолжила 50 тысяч "знакомой"

В отдел полиции Сергиевского района с заявлением о хищении денег обратилась местная жительница 1963 года рождения.

Женщина рассказала, что в одном из мессенджеров получила сообщение от бывшей коллеги с просьбой одолжить 50 тысяч рублей на дорогостоящее лечение. Ничего не подозревая, она согласилась помочь и перевела денежную сумму на предоставленный ей банковский счет. Вскоре пенсионерка выяснила, что аккаунт знакомой был взломан, а деньги оказались в руках мошенников.  

Возбуждено уголовное дело.

Уважаемые жители и гости Самарской области! Не переводите денежные средства на неизвестные счета. Если вам пришло сообщение от вашего знакомого с просьбой занять деньги, с указанием нового номера телефона или карты, перезвоните ему по известному вам номеру. Не спешите расстаться со своими сбережениями!

Теги: Мошенники

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