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Жительница Самары предстанет перед судом за ограбление 

31 декабря 2020 10:49
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Жительница Самары предстанет перед судом за ограбление 

Новая "знакомая" резким движением вырвала у женщины из рук сумку и убежала.

Сообщение о произошедшем преступлении поступило в дневное время суток. Жительница Самары 1975 года рождения рассказала, что у нее похитили сумку. По словам заявительницы, преступление совершила ее недавняя знакомая. Из установленных сотрудниками полиции данных следовало, что в тот день потерпевшая познакомилась на улице с прохожей. Они вместе проследовали в сторону ближайшего магазина. По дороге, как пояснила 45-летняя местная жительница, возле одного из домов на Пугачевском тракте, ее новая знакомая резким движением вырвала из рук сумку, после чего убежала. 

По информации участковых уполномоченных полиции, к совершению преступления могла быть причастна ранее судимая за разбой местная жительница 1971 года рождения. Располагая сведениями о возможном местонахождении разыскиваемой, участковые уполномоченные полиции в ходе отработки административной территории в тот же день задержали ее. В совершении преступления она призналась. Похищенное возвращено законной владелице. 

Уголовное дело передано в суд, сообщает облМВД.

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