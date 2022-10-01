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Жительница Самарской области доверила карточку и пин-код собутыльнику и поплатилась

1 октября 2022 12:40
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Жительница Самарской области доверила карточку и пин-код собутыльнику и поплатилась

В дежурную часть ОМВД России по Сергиевскому району поступило сообщение от жительницы сельского поселения Серноводск, которая сообщила о пропаже банковской карты.

В ходе опроса потерпевшая рассказала, что несколько дней назад находилась в гостях у своего приятеля, где вместе с ним распивала спиртные напитки. В ходе застолья у компании закончился алкоголь и потерпевшая отдала приятелю свою банковскую карту, назвав пин-код, для того чтобы он сходил в магазин. Спустя некоторое время она спросила у мужчины, где карта, тот пояснил, что карту потерял. После этого женщина обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники полиции изучили выписку по банковскому счету и выяснили, что денежными средствами расплачивались в нескольких торговых точках. Работники магазинов описали мужчину, который совершал покупки в указанное время – оперативники узнали в предполагаемом злоумышленнике безработного, ранее судимого за совершение имущественных преступлений 46-летнего местного жителя – приятеля потерпевшей.

Мужчину задержали по месту жительства. В совершении преступления он признался и пояснил, что потратил денежные средства на покупку продуктов питания, спиртного и одежды.

Следственным отделением ОМВД России по Сергиевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Суд признал достаточными доказательства, собранные следователями, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции предостерегают: не давайте свои банковские карты в пользование другим людям и не сообщайте им пин-код от карты!

Теги: Кража

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