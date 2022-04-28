Жители Самарской области убили знакомого ради бизнеса

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По версии следствия, в феврале 2019 года двое обвиняемых совместно с их общим знакомым решили продать принадлежащую последнему квартиру, расположенную в центре областной столицы, а на вырученные денежные средства развивать бизнес по продаже антикварных предметов. В целях реализации задуманного ими был подыскан покупатель, с которым в последствие заключен договор купли – продажи жилого помещения на общую сумму 4 миллиона 100 тысяч рублей. После оформления необходимых документов данные денежные средства были переданы продавцом на ответственное хранение одному из обвиняемых, с которым у него сложились доверительные отношения.

В целях присвоения данных денежных средств обвиняемые вступили в преступный сговор и спланировали убийство своего знакомого, выступавшего продавцом. Местом совершения преступления была выбрана лесополоса, расположенная за пределами региона, а именно в Хвалынском районе Саратовской области. Сообщники тщательно подготовились к совершению преступления: вооружились топором, приготовили веревку, с помощью которой предполагалось удушение потерпевшего, и сменной одеждой.

Действуя во исполнение задуманного, обвиняемые под вымышленным предлогом вывезли потерпевшего на такси до места совершения преступления, после чего, расплатившись с водителем, проследовали вглубь лесополосы. Далее, один из сообщников нанес мужчине удар по голове топором, после чего орудие совершения преступления выпало у него из рук, однако, второй обвиняемый продолжил преступный умысел и нанес потерпевшему еще не менее 6 ударов по голове. В результате полученных травм мужчина скончался, а обвиняемые прикрыли тело ветками деревьев и снегом и скрылись с места преступления, переодевшись в заранее подготовленную одежду. Денежными средствами погибшего мужчины распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем прокурора Самарской области, в ближайшее время будет направлено в суд, сообщает СУ СК