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Жители назвали самые опасные районы Самары

21 ноября 2022 10:25
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жители назвали самые опасные районы Самары

Судя по результатам опроса, самыми благополучными среди горожан считаются Самарский, Октябрьский и Ленинский районы. Они набрали минимальное количество голосов. Это логично, ведь в эту территорию входят административный центр и старый город. Там расположены здания всех органов власти.

Дальше по уровню опасности идут Советский район, Красноглинский и Железнодорожный районы. Последний, возможно, вызывает опасения, поскольку в Железнодорожный район входит городская окраина за ж/д вокзалом. Например, поселок Толевый, который действительно не пользуется доброй славой.

Тройку самых опасных районов Самары, по мнению самих жителей, открывает Куйбышевский район. Он официально входит в черту города, но находится за рекой Самарой. Очевидно, именно поэтому горожане считают его не самым благополучным. Район состоит из поселков и жилых районов: Волгарь, Кряж, Рубежный, Кирзавод, Озерный. Последний в народе даже прозвали «краем обреченных». Посмотрите наш репортаж оттуда, пишет 63.ру.

На втором месте находится Промышленный район. В него входит, например, Безымянка. За ней до сих пор сохраняется репутация промзоны. Кроме того, в этой местности много зданий, которым больше полувека. Видимо, из-за этих факторов и складывается впечатление, что в Промышленном районе живут люди не самые обеспеченные или благополучные.

А самым опасным районом Самары, по мнению большинства, оказался Кировский район. За него проголосовали больше половины всех участников опросов. Именно там, по официальной статистике следователей, было больше всего убийств.

В Кировский район входят места, которые и вправду не вызывают положительных ассоциаций. Зубчаниновку самарцы называют цыганским поселком, Металлург — полузаброшенной промзоной, а 15-й микрорайон — обителью «дружных гопников».

Также на проспекте Кирова находятся Юнгородок и Кировский рынок. Последний в народе считают пристанищем эмигрантов, а также активом ОПГ. Хотя на самом деле и Кировский, и Юнгородок официально находятся в границах Советского района, поскольку они расположены по другую сторону проспекта Кирова.

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