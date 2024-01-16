Житель Жигулевска украл металл с частной территории

157

Материальный ущерб, причиненный организации, составил более 21 тысячи рублей.

В октябре прошлого года в дежурную часть О МВД России по г. Жигулёвску обратился представитель одной из организаций, расположенной в селе Зольное, с заявлением о краже с территории металлических деталей. Материальный ущерб составил более 21 тысячи рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, подробно опросили заявителя. Мужчина предоставил подробное описание имущества и записи с камер видеонаблюдения.

Полицейские составили и распространили ориентировку с описанием предполагаемого злоумышленника и автомобиля, на котором он передвигался среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

В этот же день, находясь на маршруте патрулирования недалеко от места происшествия, сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на отечественный автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым и остановили его для проверки документов. Во время беседы с сотрудниками полиции водитель заметно нервничал. Полицейские приняли решение досмотреть автомобиль. В присутствии понятых с заднего сидения и багажного отделения транспортного средства изъяли металлические детали схожие по описанию с похищенным имуществом. Для выяснения всех обстоятельств сотрудники полиции доставили мужчину в отдел полиции.

В ходе опроса ранее судимый местный житель 1982 года рождения признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что, будучи уверенным в том, что территория не является частной собственностью, вывез с нее детали и планировал сдать их в пункт приема, но был задержан сотрудниками полиции.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулёвску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ "Кража".