Житель Жигулевска хотел покурить со знакомым, но украл телевизор из его комнаты

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Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.

В ноябре текущего года в отдел полиции по г. Жигулевску с заявлением обратилась 51-летняя женщина, которая сообщила, что из её комнаты в общежитии, расположенном на ул. Морквашинской, похищены телевизор, приставка и антенна.

В ходе опроса заявитель пояснила, что она и ее сожитель находились на работе, дверь в комнату на ключ не закрывается, о чем знал ограниченный круг знакомых. Вернувшись домой, она обнаружила хищение своего имущества.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию, что к хищению причастен 33-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления безработный местный житель. Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что хотел позвать знакомого покурить, но, зайдя в комнату, никого не нашел, и воспользовавшись удобным случаем, забрал телевизор, приставку и антенну. Похищенное имущество хотел установить в своей комнате, но не успел, так как был оперативно задержан оперуполномоченными уголовного розыска.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.