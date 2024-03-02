Житель Шигонского района в ходе конфликта сломал ногу знакомой у нее дома

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В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местной жительницы с травмой ноги, полученной в ходе бытового конфликта.



Сотрудники органов внутренних дел изъяли документацию и опросили в больнице потерпевшую, которая пояснила, что распивала в своём доме спиртные напитки вместе с мамой и односельчанином. В какой-то момент между ней и мужчиной возник конфликт из-за его желания воспользоваться телефоном. Во время словесного конфликта она потребовала, чтоб мужчина ушёл из её дома, на что он, ударами ноги, обутой в тяжёлый ботинок, причинил ей, как позже пояснили врачи, закрытый перелом бедренной кости со смещением. Злоумышленник скрылся, мама вызвала скорую помощь и потерпевшую госпитализировали.



Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий опросили врачей, очевидцев произошедшего, установили места возможного нахождения злоумышленника, задержали и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



В ходе опроса ранее не судимый местный житель вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что причинил телесные повреждения женщине из-за нахождения в алкогольном опьянении, в содеянном раскаивается.



Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.



Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено условное наказание в виде лишения свободы сроком три года. Кроме того преступник обязан не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого и пройти консультацию у врача нарколога на предмет установления нуждаемости в наблюдении либо лечении от алкоголизма. Приговор вступил в законную силу.