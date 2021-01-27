Житель Самары в сквере поджег мужчину

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Следствием и судом установлено, что 19 августа 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в сквере имени Высоцкого в городе Самаре, облил мужчину, 1948 года рождения, легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Через несколько дней потерпевший скончался в больнице от полученных повреждений.

Приговором Самарского областного суда виновнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, с отбыванием в исправительной колонии особого режима, пишет СУ СК РФ по Самарской области.