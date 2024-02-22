Житель Самарской области, ударивший соседа ножом в присутствии ребенка, отправился в колонию

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Как сообщалось ранее, оперуполномоченные уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность и задержали ранее судимого за имущественные преступления местного жителя 1973 года рождения, который накануне, в присутствии сына своей сожительницы нанёс местному жителю удар ножом в живот.

Как пояснил задержанный и свидетели, телесные повреждения он причинил соседу, защищая честь своей женщины. По данным сотрудников полиции, накануне вечером употребив значительное количество алкоголя, обвиняемый отказался впускать в квартиру свою сожительницу и ее ребёнка. Женщина ушла ночевать к соседу, а вернувшись наутро домой рассказала сожителю, что приютивший мужчина оказывал ей знаки внимания, а получив отказ на интимное предложение - ударил по лицу. Со слов злоумышленника, не совладав с эмоциями, он взял кухонный нож, позвал с собой сына сожительницы, пришел к соседу и нанес ему телесные повреждения. После чего, испугавшись содеянного, не оказав помощь пострадавшему, выбросил нож и ушёл домой, где был оперативно задержан сотрудниками полиции.

Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде в виде двух лет и одного месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с преступника в пользу потерпевшего денежные средства в размере сто семьдесят тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.