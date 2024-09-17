Житель Самарской области убил знакомого и поджег квартиру

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В Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 34-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 9 августа 2023 года между злоумышленником и его знакомым в ходе распития спиртных напитков произошла ссора, в результате которой осужденный причинил ножевое ранение своему оппоненту, а затем попытался инсценировать пожар в квартире путем поджога вещей. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщае СУ СК.