Житель Самарской области похитил корпуса от вентиляторов с территории сельскохозяйственного предприятия

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Мужчина похитил 5 корпусов от вентиляторов и сдал их в пункт приема металла.

В июне текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району поступило сообщение от руководства сельскохозяйственной организации о краже корпусов от вентиляторов стоимостью 6300 рублей.

Сотрудники полиции выехали по адресу организации, провели осмотр места происшествия, опросили работников предприятия. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейским поступила информация о том, что к краже может быть причастен 28-летний местный житель.

Подозреваемый был задержан на одной из улиц села Кинель-Черкассы и доставлен в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Злоумышленник пояснил в ходе опроса, что нигде не работает и не имеет дохода, поэтому он решил проникнуть на территорию организации с целью хищения лома черного металла. Подойдя к забору предприятия обнаружил углубление под ним, проникнув через него на территорию, заметил корпуса от вентиляторов. Поочередно 5 корпусов злоумышленник сначала перенес к забору, затем перекинул через него и также поочередно перенес их к кустарнику недалеко от пункта приема металла, где их и спрятал. На следующий день вернулся и сдал корпуса в пункт приема. Вырученные денежные средства потратил на спиртное и продукты питания.

В отношении подозреваемого следственным отделом О МВД России по Кинель-Черкасскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.