Я нашел ошибку
Главные новости:
В Бузулукский бор пришло половодье
В Бузулукский бор пришло половодье
В Самарской области сгорела маршрутка
В Самарской области сгорела маршрутка
Костел и кирха Самары вошли в рейтинг топ-100 «Готики в России»
Костел и кирха Самары вошли в рейтинг топ-100 «Готики в России»
ЦБ видит первые результаты повышения ключевой ставки
ЦБ видит первые результаты повышения ключевой ставки
В Самаре водитель врезался в столб и попал в больницу
В Самаре водитель врезался в столб и попал в больницу
О намерении детей подрабатывать этим летом сообщил почти каждый четвертый родитель в Самаре
О намерении детей подрабатывать этим летом сообщил почти каждый четвертый родитель в Самаре
В ближайшие час местами в Самарской области и ожидается гроза
В ближайшие час местами в Самарской области и ожидается гроза
Ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман
Ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.75
0.17
EUR 100.75
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает отметить День космонавтики
Лекция Станислава Дединского «Июльский дождь». Прощание с оттепелью» пройдет для самарцев
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Самарской области ответит за угрозу убийством и незаконный оборот оружия

10 апреля 2024 09:28
142
Житель Самарской области ответит за угрозу убийством и незаконный оборот оружия

В полицию за помощью обратился житель Самарской области, который пояснил, что знакомый в ходе бытового конфликта угрожал ему оружием.

Когда мужчина сидел в личном автомобиле, местный житель, находясь в агрессивном состоянии, направил в его сторону дуло ружья, тем самым совершил угрозу убийством, которую потерпевший воспринял как реальную и испугался за свою жизнь и здоровье. При этом злоумышленник приблизился к нему на расстояние не более одного метра, высказывая слова угроз.

Установив местонахождение местного жителя, полицейские задержали ранее дважды судимого за грубые нарушения ПДД РФ, лишенного права управления транспортными средствами мужчину и доставили в отдел полиции. Сотрудники полиции изъяли в автомобиле задержанного предмет, похожий на оружие и направили его на исследование.

Изъятое, согласно заключению эксперта, является огнестрельным оружием промышленного (заводского) изготовления, предназначенным для стрельбы охотничьими патронами 16 калибра. В конструкцию ружья самодельным способом внесены изменения: стволы укорочены, установлена самодельная пистолетная рукоятка и другие. Специалистами установлено, что ружье пригодно для стрельбы из левого ствола.

В ходе опроса задержанный пояснил сотрудникам полиции, что незадолго до конфликта со знакомым, нашел ружье в заброшенном доме, забрал его и хранил для личных целей.

Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 7 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 11 месяцев 17 дней. Приговор вступил в законную силу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман
10 апреля 2024  13:17
Ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман
59
В этом году в Самаре будет запущен Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом
10 апреля 2024  12:11
В этом году в Самаре будет запущен Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом
116
Дмитрий Азаров обратился к мусульманам Самарской области по случаю праздника Ураза-байрам
10 апреля 2024  10:00
Дмитрий Азаров обратился к мусульманам Самарской области по случаю праздника Ураза-байрам
163
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
8 апреля 2024  11:13
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
1087
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
8 апреля 2024  10:14
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
425
Весь список