Житель Самарской области ответит за угрозу убийством и незаконный оборот оружия

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В полицию за помощью обратился житель Самарской области, который пояснил, что знакомый в ходе бытового конфликта угрожал ему оружием.

Когда мужчина сидел в личном автомобиле, местный житель, находясь в агрессивном состоянии, направил в его сторону дуло ружья, тем самым совершил угрозу убийством, которую потерпевший воспринял как реальную и испугался за свою жизнь и здоровье. При этом злоумышленник приблизился к нему на расстояние не более одного метра, высказывая слова угроз.

Установив местонахождение местного жителя, полицейские задержали ранее дважды судимого за грубые нарушения ПДД РФ, лишенного права управления транспортными средствами мужчину и доставили в отдел полиции. Сотрудники полиции изъяли в автомобиле задержанного предмет, похожий на оружие и направили его на исследование.

Изъятое, согласно заключению эксперта, является огнестрельным оружием промышленного (заводского) изготовления, предназначенным для стрельбы охотничьими патронами 16 калибра. В конструкцию ружья самодельным способом внесены изменения: стволы укорочены, установлена самодельная пистолетная рукоятка и другие. Специалистами установлено, что ружье пригодно для стрельбы из левого ствола.

В ходе опроса задержанный пояснил сотрудникам полиции, что незадолго до конфликта со знакомым, нашел ружье в заброшенном доме, забрал его и хранил для личных целей.

Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 7 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 11 месяцев 17 дней. Приговор вступил в законную силу.