Житель поселка Сургут несколько раз ударил ножом собутыльника

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В дежурную часть Отдела МВД России по Сергиевскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1974 года рождения с ножевыми ранениями.



Для установления обстоятельств произошедшего в больницу выехали сотрудники территориального органа внутренних дел. Полицейские изъяли документацию и опросили потерпевшего, который пояснил, что в тот день распивал спиртные напитки со своим знакомым - жителем поселка Сургут, в какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого собутыльник взял со стола кухонный нож и нанес ему несколько ударов по туловищу.



По месту жительства пострадавшего полицейские провели осмотр, во время которого обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления – нож. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.



Оперуполномоченные уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника, задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса ранее судимый задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что не смог совладать с эмоциями в ходе конфликта, нанес своему оппоненту несколько ударов ножом, после чего выбросил орудие преступления в мусорное ведро и ушел домой.



Следственным отделением территориального органа внутренних дел в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Судом, по ходатайству органа следствия, мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.