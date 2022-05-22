Житель Похвистнево решил подзаработать на наркотиках

121

Оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Чапаевску поступила информация о причастности жителя г. Похвистнево 2003 года рождения к незаконному сбыту наркотических средств.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали молодого человека на улице Железнодорожной. В ходе опроса безработный задержанный пояснил, что в начале 2022 года решил найти себе подработку. Из сети Интернет он узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал кандидату высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забирать в тайниках закладки, расфасовывать на мелкие дозы, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъёмки. Молодой человек подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Он успел забрать из тайника только одну закладку и разложить пакетики в тайники на территории города Чапаевск, после чего был задержан.

Оперуполномоченные в присутствии понятых осмотрели его телефон и нашли в галерее фотографии с геотегами сделанных ранее закладок. При проверке полученных сведений на местности полицейские обнаружили несколько тайников, из которых изъяли 8 свёртков с порошкообразным веществом. В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области экспертизой установлено, что содержимым пакетиков является наркотическое средство – N-метилэфедрон, массой свыше 7,3 грамм, что законодатель относит к значительному размеру.

Следственным отделом ОМВД России по г. Чапаевску в отношении задержанного и неустановленного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а, б ч.3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц в значительном размере). Подозреваемому, по ходатайству органов следствия, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Сотрудники полиции устанавливают остальных участников противоправного деяния и канал поставки запрещенных веществ на территорию региона.

Полицейские настоятельно рекомендуют молодым людям не соглашаться на опубликованные в Сети предложения подработать курьерами по закладке наркотических веществ. Анонимность и безнаказанность, которую обещают наркоторговцы курьерам, являются мнимыми и длятся очень недолго. Сотрудники полиции обладают достаточными возможностями для того, чтобы пресечь бесконтактную торговлю запрещёнными веществами, выявить всех участников схемы сбыта и собрать доказательства вины каждого.