Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский дом "стояния Зои" подарят РПЦ
Цeнтр ГИМС напоминает правила выхода в акватории на маломерных судах
Цeнтр ГИМС напоминает правила выхода в акватории на маломерных судах
В Самаре ведется проверка по факту массового отравления кадетов
В Самаре ведется проверка по факту массового отравления кадетов
Гигантская очередь стояла до ночи в Третьяковскую галерею в Самаре
Гигантская очередь стояла до ночи в Третьяковскую галерею в Самаре
Житель Похвистнево решил подзаработать на наркотиках
Житель Похвистнево решил подзаработать на наркотиках
В Самаре устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал 9-летний велосипедист
В Самаре устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал 9-летний велосипедист
В России могут задуматься о вакцинации от оспы
В России могут задуматься о вакцинации от оспы
В Самаре провели совещание по обсуждению концепции музея-галереи «Заварка»
В Самаре провели совещание по обсуждению концепции музея-галереи «Заварка»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.89
-3.51
EUR 60.9
-4.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Программа «Российской студенческой весны» на 22 мая: Клава Кока, рекорд по массовому вращению в народном танце и «ЗаБег»
На юбилейной Студвесне театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ» покажет фрагменты нового спектакля
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Похвистнево решил подзаработать на наркотиках

22 мая 2022 12:02
121
Житель Похвистнево решил подзаработать на наркотиках

Оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Чапаевску поступила информация о причастности жителя г. Похвистнево 2003 года рождения к незаконному сбыту наркотических средств.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали молодого человека на улице Железнодорожной. В ходе опроса безработный задержанный пояснил, что в начале 2022 года решил найти себе подработку. Из сети Интернет он узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал кандидату высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забирать в тайниках закладки, расфасовывать на мелкие дозы, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъёмки. Молодой человек подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Он успел забрать из тайника только одну закладку и разложить пакетики в тайники на территории города Чапаевск, после чего был задержан.

Оперуполномоченные в присутствии понятых осмотрели его телефон и нашли в галерее фотографии с геотегами сделанных ранее закладок. При проверке полученных сведений на местности полицейские обнаружили несколько тайников, из которых изъяли 8 свёртков с порошкообразным веществом. В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области экспертизой установлено, что содержимым пакетиков является наркотическое средство – N-метилэфедрон, массой свыше 7,3 грамм, что законодатель относит к значительному размеру.

Следственным отделом  ОМВД России по г. Чапаевску в отношении задержанного и неустановленного лица возбуждено уголовное  дело по признакам преступления, предусмотренного  п. а, б ч.3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц в значительном размере). Подозреваемому, по ходатайству органов следствия, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Сотрудники полиции устанавливают остальных участников противоправного деяния и канал поставки запрещенных веществ на территорию региона.

Полицейские настоятельно рекомендуют молодым людям не соглашаться на опубликованные в Сети предложения подработать курьерами по закладке наркотических веществ. Анонимность и безнаказанность, которую обещают наркоторговцы курьерам, являются мнимыми и длятся очень недолго. Сотрудники полиции обладают достаточными возможностями для того, чтобы пресечь бесконтактную торговлю запрещёнными веществами, выявить всех участников схемы сбыта и собрать доказательства вины каждого.

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Двое жителей Новокуйбышевска купили наркотик в Нижегородской области
17 мая 2022, 13:02
Двое жителей Новокуйбышевска купили наркотик в Нижегородской области
В автомобиле, на котором следовали злоумышленники, в изготовленном ими тайнике обнаружено и изъято наркотическое средство метадон. Криминал
678
Москвича задержали в Самарской области с 1,4 кг героина
17 мая 2022, 12:24
Москвича задержали в Самарской области с 1,4 кг героина
Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Криминал
689
В Самаре у жителя г. Отрадный в воротнике куртки обнаружили наркотик
15 мая 2022, 10:36
В Самаре у жителя г. Отрадный в воротнике куртки обнаружили наркотик
Мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Криминал
790
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре состоялся финал уникального трека «Российская школьная весна»
22 мая 2022  10:33
В Самаре состоялся финал уникального трека «Российская школьная весна»
198
В Самаре в эти выходные пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2022».
21 мая 2022  10:44
В Самаре в эти выходные пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2022»
683
«Российская студенческая весна» в Самаре устанавливает рекорды
21 мая 2022  10:27
«Российская студенческая весна» в Самаре устанавливает рекорды
554
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
20 мая 2022  11:26
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
699
В Самаре работает «Фестивальный городок» XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»: ФОТО
20 мая 2022  10:59
В Самаре работает «Фестивальный городок» XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»: ФОТО
638
Весь список