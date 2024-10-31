Житель Отрадного убил приятеля

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Приговором Отрадненского городского суда Самарской области 43-летний безработный местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Судом установлено, что 15 марта 2024 года мужчина, находясь в квартире одного из домов на ул. Гайдара, на почве личной неприязни ударил хозяйственным ножом в грудь 32-летнего приятеля.

От полученного ранения потерпевший скончался.

Несмотря на непризнание вины подсудимым, совокупностью собранных по делу доказательств его вина в инкриминируемом деянии доказана в ходе судебного следствия.

С учетом позиции прокуратуры судом ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.