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Житель Октябрьска отобрал у другого травматический пистолет

4 июня 2022 11:12
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Житель Октябрьска отобрал у другого травматический пистолет

Прокуратурой г. Октябрьска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в хищении огнестрельного оружия, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, а также открытом хищении чужого имущества (преступления, предусмотренные п. «г» ч.3 ст. 226 УК РФ, п. «г» ч. 2ст. 161 УК РФ).

По результатам судебного следствия установлено, что в марте 2021 года в ночное время в городе Октябрьске он нанес удары мужчине и похитил у того травматический пистолет и кобуру, стоимостью 9 тыс. руб. В судебном заседании подсудимый свою вину признавал частично, отрицая факт открытого хищения кобуры.

С учетом позиции прокурора суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказанием в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает облпрокуратура.

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