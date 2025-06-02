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Житель Октябрьска лишился электроинструмента на 37 тысяч

2 июня 2025 10:41
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Житель Октябрьска лишился электроинструмента на 37 тысяч

В дежурную часть отдела полиции по городу Октябрьску МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратился местный житель 1957 года рождения. Мужчина пояснил полицейским, что обнаружил пропажу электроинструмента из своего гаража, расположенного возле дома на ул. Железнодорожная, куда не заходил около трех недель. Материальный ущерб заявитель оценил в размере 37 000 рублей.

В этот же день при проверке мест возможного сбыта краденого и лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за имущественные преступления, оперативники получили информацию, что к хищению возможно причастен судимый за кражу местный житель 2006 года рождения. Полицейские установили возможные места его нахождения, задержали и доставили мужчину в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

Задержанный дал признательные показания в совершении противоправного деяния и сообщил полицейским, что похищенные электроинструменты продал соседу. Полицейскими данная информация проверена, в присутствии понятых имущество потерпевшего изъято и в скором времени будет возвращено владельцу.

В настоящее время отделением по расследованию преступлений, совершенных на территории г. Октябрьска СУ МУ МВД России «Сызранское», в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б,в ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба гражданину). Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.

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