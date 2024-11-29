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Житель Красноярского района не нашел денег на такси и угнал машину

29 ноября 2024 15:43
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Житель Красноярского района не нашел денег на такси и угнал машину

В ноябре текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Красноярскому району за помощью обратился 53-летний житель поселка Водино. Мужчина рассказал полицейским о пропаже из гаража автомашины LADA Kalina.

Находясь на маршруте патрулирования в Красноярском районе сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции обнаружили движущийся автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым, примерно в 30 км от места хищения. Мужчина, управляющий транспортным средством, не реагировал на требования сотрудников ДПС. После непродолжительной погони полицейские остановили хэтчбек и задержали водителя, от которого исходил резкий запах алкоголя. Сотрудники полиции предложили ему пройти освидетельствование, на что мужчина ответил отказом.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса местный житель сознался в угоне автомашины пояснив сотрудникам полиции, что ему срочно нужно было добраться до соседнего населенного пункта, денег на такси не оказалось, и он решил угнать транспортное средство.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). По ходатайству органа дознания мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Транспортное средство возвращено законному владельцу.

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