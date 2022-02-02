Житель Кинеля хотел заработать на акциях, а лишился 2,5 млн рублей

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок на акциях известных акционерных обществ.

В Кинеле местному жителю 1971 года рождения, работающему водителем, поступили телефонные звонки с семи абонентских номеров. Неизвестный предложил мужчине заманчивую перспективу. Под предлогом дополнительного заработка, приобрести акции известных акционерных обществ и получать большие проценты. Потерпевший согласился и передал аферисту свои персональные данные. В результате злоумышленник, используя различные мессенджеры, похитил у мужчины более 2 500 000р. По данному факту возбуждено уголовное дело