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Житель Чапаевска решил погреться в открытом авто и угнал его

13 января 2023 10:45
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Житель Чапаевска решил погреться в открытом авто и угнал его

В дежурную часть ОМВД России по г. Чапаевску поступило сообщение от местного жителя 1986 года рождения о хищении принадлежащего его отцу автомобиля «Ваз 2112». Причиненный ущерб заявитель оценил в 70 тысяч рублей.

Сотрудник дежурной части выяснил приметы похищенного транспортного средства и незамедлительно ориентировал на розыск похищенного личный состав отдела полиции и ближайшие автопатрули.

Следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу. В ходе опроса потерпевший пояснил, что припарковал на ночь отечественную легковушку возле дома. Около 11 часов вечера он вышел на улицу, чтобы прогреть автомобиль. Оставив ключи в замке зажигания, а автомобиль незакрытым, мужчина решил зайти в квартиру и там подождать, пока прогреется машина. Вернувшись, он уже не обнаружил транспортное средство на прежнем месте и обратился за помощью в полицию.

В тот же вечер сотрудники Госавтоинспекции в ходе несения службы на одной из улиц города заметили автомобиль, схожий по приметам с похищенным. Водитель, заметив дорожных полицейских, ускорил движение. В ходе непродолжительной погони сотрудники полиции остановили транспортное средство, задержали предполагаемого злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе опроса ранее судимый за грабеж местный житель 2000 года рождения признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что увидел на улице припаркованный заведенный автомобиль, дернув за ручку двери, понял, что машина открыта, и решил в ней погреться, а затем и прокатиться. Спустя несколько кварталов его заметили и остановили сотрудники ГИБДД.

 

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