Житель Борского района хранил коноплю на чердаке

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К полицейским в Борском районе поступила информация о том, что местный житель 1961 года рождения может быть причастен к незаконному потреблению и хранению наркотических средств.

В ходе проверки полученной информации полицейские обнаружили и изъяли на чердаке дома, в котором проживает мужчина, пакеты и свертки с растительным веществом зеленого цвета и части высушенных растений зеленого цвета с характерным запахом конопли. Изъятое было направлено на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

Результаты экспертизы показали, что изъятым веществом является наркотическое средство марихуана общей массой около 25 грамм, а части растений - наркотикосодержащим растением конопля общей массой 600 грамм, что относится к крупному размеру.

Мужчина пояснил полицейским, что в 2019 и 2020 годах он собрал растение конопля для личного употребления, без цели сбыта, и хранил его у себя дома в высушенном состоянии. Сотрудники полиции проверяют данные сведения.