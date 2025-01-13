Жигулевский любитель сыра предстанет перед судом

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В дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулевску поступило сообщение о хищении 23 пачек сыра от представителя одного из сетевых магазинов. Ущерб, нанесенный торговой точке, составил более 3 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному в сообщении адресу полицейские опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены противоправные действия злоумышленника, которым оказался местный житель 1991 года рождения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение мужчины, задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса задержанный сознался в содеянном и пояснил, что похищенное продал случайным прохожим, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным актом направлено в Жигулевский городской суд для рассмотрения по существу.