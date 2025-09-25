Я нашел ошибку
дачников могут оштрафовать за сжигание листвы осенью
Дачников могут оштрафовать за сжигание листвы осенью
В Самарской области водитель Лады Гранты погиб в ДТП, врезавшись в столб
В Самарской области водитель Лады Гранты погиб, врезавшись в столб
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
В Октябрьском районе Самары в ДТП пострадал мотоциклист
В Октябрьском районе Самары в ДТП пострадал мотоциклист
Под контролем судебных приставов машинисту крана в Самаре компенсировали моральный вред
Под контролем судебных приставов машинисту крана в Самаре компенсировали моральный вред
В поселке Рощинский Волжского района построена новая детская площадка по программе «Народный бюджет»
В поселке Рощинский Волжского района построена новая детская площадка по программе «Народный бюджет»
8 соглашений о сотрудничестве заключил телеканал «Самара-ГИС» с коллегами из других городов и районов области
8 соглашений о сотрудничестве заключил телеканал «Самара-ГИС» с коллегами из других городов и районов области
Самарцы готовы потратить на подарки ко Дню учителя в среднем 3 000 рублей
Самарцы готовы потратить на подарки ко Дню учителя в среднем 3 000 рублей
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жигулевец обокрал женщину, нанявшись к ней покрасить окна

25 сентября 2025 09:37
118
Жигулевец обокрал женщину, нанявшись к ней покрасить окна

В сентябре текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Жигулёвску за помощью обратилась местная жительница 1948 года рождения, которая сообщила, что из ее частного дома похищены денежные средства в размере 135 тысяч рублей.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы подробно опросили заявителя. По словам женщины, прочитав объявление в газете, она пригласила рабочего, чтобы он за денежное вознаграждение покрасил окна. Хозяйка дома показала объем работы мужчине, заплатила аванс, убрала кошелек в комод и ушла в огород, оставив незнакомца без присмотра.

Через некоторое время рабочий объявил, что работу окончил, и быстро ушел, не слушая претензий пожилой женщины по качеству проделанной работы.

Заявитель обнаружила пропажу денежных средств и обратилась в полицию за помощью.

Полицейские провели осмотр места происшествия, установили и опросили возможных очевидцев. Получив информацию, что к хищению причастен житель Самары 1997 года рождения, оперуполномоченные задержали его в областном центре и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса 28-летний мужчина признал вину в совершении противоправного деяния, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. Злоумышленник пояснил сотрудникам полиции, что видел, куда женщина спрятала кошелек, выбрал момент, когда она отвлеклась, прошел в дом и забрал денежные средства.

Следственным отделом ОМВД России по городу Жигулёвску в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Родственник подозреваемого принес потерпевшей извинения и возместил нанесенный ущерб.

В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
53
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
131
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
134
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
340
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
350
Весь список