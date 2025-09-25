Жигулевец обокрал женщину, нанявшись к ней покрасить окна

118

В сентябре текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Жигулёвску за помощью обратилась местная жительница 1948 года рождения, которая сообщила, что из ее частного дома похищены денежные средства в размере 135 тысяч рублей.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы подробно опросили заявителя. По словам женщины, прочитав объявление в газете, она пригласила рабочего, чтобы он за денежное вознаграждение покрасил окна. Хозяйка дома показала объем работы мужчине, заплатила аванс, убрала кошелек в комод и ушла в огород, оставив незнакомца без присмотра.

Через некоторое время рабочий объявил, что работу окончил, и быстро ушел, не слушая претензий пожилой женщины по качеству проделанной работы.

Заявитель обнаружила пропажу денежных средств и обратилась в полицию за помощью.

Полицейские провели осмотр места происшествия, установили и опросили возможных очевидцев. Получив информацию, что к хищению причастен житель Самары 1997 года рождения, оперуполномоченные задержали его в областном центре и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса 28-летний мужчина признал вину в совершении противоправного деяния, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. Злоумышленник пояснил сотрудникам полиции, что видел, куда женщина спрятала кошелек, выбрал момент, когда она отвлеклась, прошел в дом и забрал денежные средства.

Следственным отделом ОМВД России по городу Жигулёвску в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Родственник подозреваемого принес потерпевшей извинения и возместил нанесенный ущерб.