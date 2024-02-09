Желая заработать, самарец отдал мошенникам более 50 000 рублей

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В полицию обратился житель Самары 2002 года рождения с заявлением о мошенничестве. Он рассказал сотрудникам полиции, что накануне в одной из социальных сетей увидел рекламу быстрого дохода, под предлогом продвижения отелей.

Потерпевший перешел по ссылке, которая привела его в мессенджер, где неизвестные подробнее описали условия работы, которая заключалась в необходимости бронирования отелей и составлении положительных отзывов, для поднятия рейтинга гостиничного бизнеса. Для получения дополнительного заработка, якобы работодатель попросил мужчину заполнить подробную анкету с персональными данными. Выполнив требование незнакомца, потерпевший обнаружил списание с его счета более 50 000 рублей. Осознав, что он стал жертвой мошенников, житель г.Самары обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.