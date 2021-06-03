За вымогательства и грабежи в Самаре задержали членов банды из 6 мужчин

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Мужчинам в возрасте от 25 до 44 лет предъявлено обвинение в совершении вымогательств и грабежа, совершенных организованной группой с применением насилия, в крупном размере.

По версии следствия, в период с марта по май 2020 года 44-летний уроженец одной из соседних республик, гражданин РФ, постоянно проживающий в областном центре, создал организованную преступную группу, состоящую из лиц, в основном занимающихся боевыми единоборствами.

По данным следствия, для совершения противоправных действий злоумышленники выбирали граждан, осуществляющих свою деятельность в сфере строительных работ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что участники организованной преступной группы, по указанию организатора выдвинули незаконные требования двоим руководителям строительных компаний о передачи им денежных средств в размере 1 000 000 рублей, за разрешение финансового спора с другой строительной компанией. За неисполнение их требований, злоумышленники применяли силу в отношении потерпевших. Стражами порядка установлено, что обвиняемые завладели автомобилем, принадлежащим одному из потерпевших, стоимостью более 1 000 000 рублей и имуществом, находившимся в машине, на общую сумму 24 тысячи рублей.

Уголовные дела соединены в одно производство, и с обвинительным заключением в отношении фигурантов направлены в Промышленный районный суд города Самары, сообщает облМВД