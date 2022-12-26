Юриста из Самары мошенники обманули через мессенджер

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Не попадайтесь на уловки мошенников! Сотрудники банков не ведут переписки в мессенджерах!



Так, с жительницей Самары 1984 года рождения, работающей юристом, в одном из месенджеров связался неизвестный, представившись сотрудником безопасности банка. Незнакомец сообщил, что на имя женщины мошенники пытаются оформить кредит и завладеть денежными средствами, а для того, чтобы это предотвратить, нужно перечислить сбережения на без-опасные счета. Доверившись, самарчанка перевела 1 миллион 950 тысяч рублей на указанные счета. После этого собеседник перестал выходить на связь, а жительница областного центра, поняв, что ее обманули, обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.