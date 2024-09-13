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ВТБ: мошенники с июля по август использовали три схемы с удаленным доступом

13 сентября 2024 09:07
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ВТБ: мошенники с июля по август использовали три схемы с удаленным доступом

Мошенники с июля по август 2024 года активно использовали три схемы с удаленным доступом, для которых применяют программы, замаскированные под приложения компаний или госпорталов, а также фишинговые ссылки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.

"Помимо методов социальной инженерии мошенники активно используют программы удаленного доступа, чтобы выудить личные данные и средства клиентов... Злоумышленники под разными предлогами просят установить фейковое приложение на смартфон или перейти по фишинговой ссылке, и далее с его помощью похищают деньги или оформляют кредит", — такие слова руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова приводит пресс-служба банка.

При этом в кредитной организации отметили, что в сентябре эти схемы также фиксируются, на них за последние два месяца пришлось 30-40% всех мошеннических атак с использованием программ удаленного доступа.

Теги: Мошенники

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