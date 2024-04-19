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Вора из Чапаевска задержали в Краснодаре

19 апреля 2024 12:07
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Вора из Чапаевска задержали в Краснодаре

Похитив смартфон товарища, стоимостью свыше 100 тысяч рублей, житель Чапаевска скрылся за пределами области.

В октябре прошлого года в полицию за помощью обратился 22-летний житель Чапаевска, который сообщил, что после застолья с приятелем, которое длилось всю ночь, пропал его сотовый телефон. Заявитель сообщил, что причиненный противоправными действиями злоумышленника ущерб в размере свыше 100 тысяч рублей, является для него значительным. Самостоятельные попытки разыскать приятеля и телефон успеха не принесли и фасовщик одного из пунктов выдачи интернет–заказов обратился за помощью в полицию.

Эксперт-криминалист обследовал квартиру заявителя, изъял с поверхностей и стакана следы пальцев рук. Следователем по признакам преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело, по изъятому на месте происшествия материалу назначена дактилоскопическая экспертиза.

Сотрудниками уголовного розыска составлена и доведена до личного состава отдела полиции ориентировка с данными предполагаемого злоумышленника и описанием похищенного имущества. Полицейские направили запросы в различные организации и получили ответы. 

В ходе расследования уголовного дела оперуполномоченным поступила информация, что 36-летний злоумышленник находится в Краснодаре. Установив круг общения и родственные связи, полицейские выехали в рабочую командировку и задержали жителя Чапаевска.

Допрошенный в качестве подозреваемого, зарегистрированный в Красноярском районе Самарской области ранее не судимый мужчина, вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что сотовый телефон сдал в ближайший ломбард, похищенные денежные средства потратил на собственные нужды. При проверке показаний полицейские установили, что телефон уже реализован третьим лицам. С целью дальнейшего розыска описание и характеристики имущества оперуполномоченные внесли в базу МВД России.

По ходатайству органа следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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